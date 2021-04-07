Bin 277 personelle korona virüs denetimi

Bolu'da korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde 431 ekip ve bin 277 personelle denetim yapıldı.

Bolu'da korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde 431 ekip ve bin 277 personelle denetim yapıldı.

Türkiye'nin son açıklanan korona virüs haftalık vaka sayısı haritasında 100 binde 287 vaka görülen ve 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Bolu'da korona virüsle mücadele kapsamında denetimler artırıldı. İl genelinde gerçekleştirilen dinamik denetimlerde kafe, restoran, halk pazarları ve otobüslerde vatandaşlar kurallara uymaları yönünde uyarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı görev alanlarında yapılan denetimlerde 431 ekip bin 277 personel görev aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı