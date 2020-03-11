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Kocaeli, Toki, Ekonomi

Bin 250 konutluk kura çekiminde ismi okunan vatandaşlar sevinç gözyaşlarına boğuldu

Bin 250 konutluk kura çekiminde ismi okunan vatandaşlar sevinç gözyaşlarına boğuldu Canlı yayınlanan TOKİ'nin kura çekiminde 17 bin 797 kişi heyecan yaşıyor Kocaeli'de TOKİ tarafından inşa edilecek olan bin 250 konutun sahiplerinin belirlenmesi için düzenlenen kura çekiminde isimleri...

11.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:05
Bin 250 konutluk kura çekiminde ismi okunan vatandaşlar sevinç gözyaşlarına boğuldu

Bin 250 konutluk kura çekiminde ismi okunan vatandaşlar sevinç gözyaşlarına boğuldu

Canlı yayınlanan TOKİ'nin kura çekiminde 17 bin 797 kişi heyecan yaşıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de TOKİ tarafından inşa edilecek olan bin 250 konutun sahiplerinin belirlenmesi için düzenlenen kura çekiminde isimleri okunan vatandaşlar büyük heyecan yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan "100 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Kocaeli'de yapılacak 3 bin konutun kura çekilişi başladı. İzmit'te inşa edilecek olan bin 250 konut için kura çekimleri bu sabah başladı. İzmit ilçesinde bulunan Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen kura çekiminde 875 adet 2+1 daire, 375 adet 3+1 daire olmak üzere toplamda bin 250 dairenin sahipleri belli olmaya başladı. Saat 10.00'de başlayan ve TOKİ'nin sosyal medya hesapları ve resmi internet hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan kura çekilişi için binlerce vatandaş spor salonunda yerini alarak merakla sonuçları beklemeye başladı. Bin 250 konut için başvuru yapan 17 bin 797 kişinin ve ailelerinin heyecanı kura çekiminin başlaması ile başladı. Yapılan kura çekiminde isimleri okunan vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. TOKİ'nin şanslı vatandaşları, heyecanlarını yanlarında bulunan ve cep telefonları ile aradıkları yakınları ile paylaştı.


"25 sene oldu, çok mutluyum"

25 yıldır kiralık bir evde yaşayan Hacer Adak, TOKİ'nin yaptığı çekilişte ev sahibi olan vatandaşlar arasında yer aldı. İsminin açıklanması ile yanında bulunan yakınlarıyla birlikte gözyaşlarına boğulan Adak, "25 sene oldu. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun" dedi.


"Şu an o kadar heyecanlıyım ki titriyorum"

Kura çekiminde ev satın almaya hak kazanan Türkan Tarakçı da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "7 yıldır kiradaydık. O kadar heyecanlıyım ki sabaha kadar uyuyamadım. Kalkıp namaz kıldım, dua ettim, namaz kıldım. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese nasip etsin, kirada olanlara yardım etsin. Şu an o kadar heyecanlıyım ki titriyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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