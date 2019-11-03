Bin 200 polis maratonda

03.11.2019 15:10

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve bin 200 polis, Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda kırmızı-mavi kıyafetleriyle yer aldı.

41'incisi düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'na İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bin 200 teşkilat mensubuyla birlikte katıldı. "Polis zinde vatandaş güvende" sloganıyla kırmızı ve mavi kıyafetleriyle halk koşusuna katılan polisler, "Bizim önceliğimiz sizin güvenliğiniz" mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA