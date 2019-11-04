Bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

04.11.2019 10:39

Gaziantep'te polis ekiplerinin arama yaptığı adreste bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesindeki tır garajına operasyon düzenledi. Garajda arama yapan ekipler, bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA