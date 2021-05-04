Bin 200 metrelik kanyon kısıtlamaya rağmen boş kalmıyor
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Bin 200 metrelik kanyon kısıtlamaya rağmen boş kalmıyor

Bin 200 metrelik kanyon kısıtlamaya rağmen boş kalmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu ve Valla Kanyonu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına rağmen boş kalmıyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu ve Valla Kanyonu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına rağmen boş kalmıyor. Kısıtlamada dahi kanyonlar, ziyaretlerini ağırlıyor.

Tüm ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kastamonu'nun doğa ve kültürel güzellikleri ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli'nden bir gurup Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine gelerek Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonunu gezdi. Son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platform sayesinde bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçen grup, ayrıca kanyon geçişi sırasında muhteşem manzarası karşısında da hayranlıklarını gizleyemedi. 3 kilometrelik ahşap platformunun sonuna geldiklerinden doğa harikası Ilıca Şelalesine inen grup, buradaki güzellikleri de izledikten sonra Valla Kanyonuna geçti.

Yer yer bin 200 metreyi bulan yüksekliğiyle Dünya'nın en derin ikinci kanyonu olarak kabul edilen Valla Kanyonu'nda seyir terasına çıkan grup, yüksekliği ve ihtişamıyla korku ve heyecanın birlikte yaşandığı muhteşem manzarayı izledi. Horma Kanyonunu, Valla Kanyonunu ve Ilıca Şelalesini ziyaret eden gurup, ardından şehirden ayrıldı.

Kocaeli'nden öğretmen arkadaşlarıyla birlikte geldiklerini söyleyen ziyaretçiler, "Pınarbaşı kanyonlarına ikinci gelişimiz. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte burayı tekrar ziyaret etmek istedik. Burası oldukça güzel bir yer. Herkesin burayı gelip görmesi gerek, doğa ile iç içesiniz, harika manzarası var. Dünyada eşine az rastlanır bir yer açıkçası, gerçekten herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Çok çok güzel bir yer" dedi. - KASTAMONU

Bin 200 metrelik kanyon kısıtlamaya rağmen boş kalmıyor
Bin 200 metrelik kanyon kısıtlamaya rağmen boş kalmıyor
Bin 200 metrelik kanyon kısıtlamaya rağmen boş kalmıyor
Bin 200 metrelik kanyon kısıtlamaya rağmen boş kalmıyor
Bin 200 metrelik kanyon kısıtlamaya rağmen boş kalmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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