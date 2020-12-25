Bin 200 liraya satın aldığı sahte sürücü belgesi ile yakalandı

Eskişehir'de bin 200 liraya aldığı sahte sürücü belgesi ile araç kullanan şahıs, trafik polisleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de bin 200 liraya aldığı sahte sürücü belgesi ile araç kullanan şahıs, trafik polisleri tarafından yakalandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesinde yaşandı. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.N. isimli şahsın aracını durdurdu. Evrak kontrolü sırasında H.N.'nin sürücü belgesinin sahte olduğu anlaşıldı. Kendini savunan H.N., sürücü belgesinin yaklaşık 8 ay önce Eskişehir'de tanımadığı bir kişiden bin 200 lira karşılığında aldığı ve sahte olduğunu bilmediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı