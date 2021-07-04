Bin 200 kişiye istihdam sağlayan AssisTT'e iş adamından jest
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Bin 200 kişiye istihdam sağlayan AssisTT'e iş adamından jest

Bin 200 kişiye istihdam sağlayan AssisTT'e iş adamından jest
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'da kurulan AssisTT Çağrı Merkezi'nde bin 200 kişiye istihdam sağlanacağını öğrenen iş adamı, AssisTT'e büyük jest yaparak binayı kira değerinin yarısına tahsis etti.

Diyarbakır'da kurulan AssisTT Çağrı Merkezi'nde bin 200 kişiye istihdam sağlanacağını öğrenen iş adamı, AssisTT'e büyük jest yaparak binayı kira değerinin yarısına tahsis etti.

Satış, pazarlama, yüz yüze hizmet, sosyal medya yönetimi ve gelir yönetimi gibi birçok alanda müşterilerine çözüm sunan bir iletişim merkezi olarak ülkenin en saygın ve en gözde istihdam aracı merkezi olan AssiTT, çok yakında Diyarbakır'da aktifleşiyor. Diyarbakır'ın en modern ve hızla büyüyen merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde kurulan AssisTT Çağrı Merkezi, bin 200 kişiye istihdam sağlayacak.

AST Ldt. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çiçek, kendileri için kira gelirinin önemli olmadığını, önemli olanın bölgedeki istihdamı artırmak ve katma değere fayda sağlamak olduğunu aktararak, AssiTT'in faaliyet göstereceği binanın kira değerini yarıya indirdiğini ifade etti. Çiçek, "Binamız, çağrı merkezi yerleşimi için ve ulaşım kolaylığı açısından en uygun yerdir. AssisTT Çağrı Merkezi'nin şehrin merkezinde yani ulaşım kolaylığının olduğu bir yerde olması çalışanlar için de büyük bir nimet. AssisTT Diyarbakır'da büyük bir yatırım yaptı. AssisTT'in emsal binalarına karşın en uygun rakamlarla kiraladığı tahsis ettiğimiz binaya '13 milyon ihale bedeli' olan bir yatırım yaptı. Binamız çok kapsamlı, kullanışlı ve konforlu olduğundan AssisTT gibi kaliteli bir hizmet kuruluşuna tahsis etmekten de ayrıca mutluyum. Şu ana kadar AssisTT'te alınan çalışanlar Covid-19 pandemisi nedeniyle kendi evlerinden çalışsalar da, AssisTT'in tamamlamak üzere olduğu ve esaslı bir tadilat yaptığı yeni binasında yakın bir zamanda hizmet vermeye devam edecekler. Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın istihdamı artırmaya yönelik her türlü çalışmasına destek veren AssisTT'in en yakın zamanda aktif olacağı bekleniyor. Bu kapsamlı istihdamın Diyarbakır'a gelmesi için ısrarcı ve istikrarlı hareket eden Diyarbakır Valimiz Münir Karaloğlu başta olmak üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. idarecilerine ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkürü bir borç biliriz. Diyarbakır ekonomisi ve vizyonu için destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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