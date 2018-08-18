Bin 200 Kilogramlık "Cengizhan"I Alana Koç Hediye

Aydın'da hayvan pazarında satışa çıkarılan "Cengizhan" isimli bin 200 kilogramlık kurbanlık tosun, 27 bin liradan alıcısını bekliyor.

Efeler ilçesindeki kurbanlık pazarında bayram öncesi hareketlilik devam ediyor.

Pazarda satışa çıkarılan bin 200 kilogramlık tosun vatandaşın ilgisini çekiyor.

Besici Arif Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, tosunu 27 bin liraya satışa çıkardığını, alan kişiye yanında da koç hediye edeceğini söyledi.

Şarole ırkı havyanın bin 200 kilogram geldiğini aktaran Akgül, "Cengizhan 2,5 yaşında. Allah nasip ederse 27 bin liradan satmayı planlıyorum. Cengizhan'a 27 bin lira veren kişiye de yanında koç hediye edeceğim." dedi.