Bin 200 derecelik ateşe karşı oruç
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Bin 200 derecelik ateşe karşı oruç

Bin 200 derecelik ateşe karşı oruç Sıcak demirci ustaları Ramazan ayında aşırı sıcakla imtihan oluyor Ordu'da, yüksek derece sıcakta çalışan demirci ustaları, Ramazan ayının gelmesiyle zorlansalar dahi ibadetlerini yapmaktan vazgeçmediklerini belirtiyor.

Bin 200 derecelik ateşe karşı oruç
30.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:51

Bin 200 derecelik ateşe karşı oruç

Sıcak demirci ustaları Ramazan ayında aşırı sıcakla imtihan oluyor

ORDU - Ordu'da, yüksek derece sıcakta çalışan demirci ustaları, Ramazan ayının gelmesiyle zorlansalar dahi ibadetlerini yapmaktan vazgeçmediklerini belirtiyor.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte oruçlar tutulurken, çalışanlar işlerini sürdürüyor. Son yıllarda oruç tutma süresinin uzun olması ve hava sıcaklıkları kimi zaman insanları zorlasa da, ibadeti gerçekleştirmek için engel olmuyor. Zorlu ve ağır işlerde çalışanlar dinlenerek çalışmalarını sürdürürken, sıcak demir ustaları da, sıcaklığı kimi zaman bin 200 dereceyi aşan ocağın başında ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor. Hammadde demirleri, yüksek dereceli ocaklarda kızdırılıp, dövülerek şekillendiriyor. Atölyede üretilen tarım aletleri, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde satışa sunuluyor.

Ocak sıcaklığı bin ile 3 bin derece arasında değişiyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaklaşık 32 yıldır demir döven Cemil Döner isimli usta, tarım aletleri ürettiği atölyesinde kullandıkları ocak ısının 3 bin dereceye kadar ulaşabildiğini ancak kullanımda ortalama bin 200 derecelerde seyrettiğini söyledi. Döner, "Kömürlerin kalorisi zaten yaklaşık 7 bin ile 8 bin arasında değişiyor. Açık havada kullandığımız daha da yükseltmek zorunda kalıyoruz. Ocak sıcaklığını bin derece ile 3 bin derece arasında değiştirebiliyoruz. Saniyeler kaybedersek demirleri eritiyoruz. Burada genellikle bizim yöremize uygun ve diğer yörelere göre de tarım aletleri yapıyoruz" dedi.

"Aşkın yaktığını ateş yakmıyor"

Mesleği sürdürdüğü 30 yıldır neredeyse orucunu hiç bırakmadığına değinen Cemil Döner, "Allah sabrını veriyor. Şu ana kadar orucumuzu bırakmadık. Korona virüsün sıcakta çok etkili olmadığını biliyoruz. Bu da bizim için ayrı bir avantaj. Burada da zaten çok fazla temas ortamımız olmuyor. Herkes işini aşkla yaparsa, aşkın yaktığını ateş de yakmıyor" ifadelerine yer verdi.

Bin 200 derecelik ateşe karşı oruç

Kaynak: İHA

Manşet

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