Bin 100 Kişiye İstihdam Sağlayacak Türkiye'nin Dev Projesi STAR Rafineri İçin Tarih Verildi

29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi açılışı yapılan STAR rafinerisinin ticari faaliyetlerine Ocak ayında başlaması bekleniyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 6,3 milyar dolar yatırım ile kurulan rafinerinin 2019'un ortasından önce ise tam kapasiteye ulaşması beklenmiyor.

TESTLER HALA DEVAM EDİYOR

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, ticari olarak ham petrol işlemesine yönelik testlerin hala devam ettiğini aktardı. Günde 200 bin varil petrol işleme kapasiteli tesis Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR tarafından İzmir'de inşa edilmişti.

BİN 100 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Türkiye'de ilk kez rafineri petrokimya entegrasyonunu kuran tesis, açıldıktan sonra doğrudan bin 100 kişiyi istihdam edecek. Star rafinerisi yılda yaklaşık 10 milyon ton, yani günde 200 bin varil işleme kapasitesine sahip olacak ve rafineride yılda 1,6 milyon ton nafta ve 420 bin ton kesilen üretilebilecek.