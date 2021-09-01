BİMUD önemli ziyaretlerine devam ediyor

Bilim Adamları ve Mucitler Genel Merkezi Türkiye'nin ilk yerli Dairesel Motoru üretiminin başında yer alacak olan Otomotiv Bilim Kurulu Başkanı İhsan Boya ile birlikte Nuri Demirdağ Sivil Havacılık ve Teknoloji Lisesi yönetimine ziyarette bulundu.

Yapılan ziyarette ortak hangi tür projelerde bir araya gelineceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Önayak olduğu projelerle önemli işlere imza atan BİMUD Genel Başkanı Yusuf Uygur ve BİMUD Otomotiv Bilim Kurulu Başkanı İhsan Boya, Sakarya'nın önemli okullarından olan Nuri Demirdağ Sivil Havacılık ve Teknoloji Lisesi'ni ziyaret etti. Ortak projelerde çalışmak üzere görüş ve önerilerin sunulduğu ziyarette ortak projelerde çalışmak için önemli kararlar alındı.

"Olumlu sonuçlar elde ettik"

Otomotiv Bilim Kurulu Başkanı İhsan Boya, Sakarya'nın Sanayi şehri olmasının yanı sıra Bilim adına da önemli işler çıkardığını ifade ederek; "Sakarya'mız ve ülkemiz adına durmadan çalışıyoruz. Tasarlıyoruz, üretiyoruz ve geliştiriyoruz. Bugün de şehrimizin önemli liselerinden birine geldik. Birlikte hangi konularda çalışacağımız üzerine tartışmalar yaptık. Olumlu sonuçlar elde ettik.Ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler