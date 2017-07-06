Bimer'e "Aldığım Karpuz Kabak Çıktı Ne Yapayım" Sorusu

Trabzon Valiliği bünyesinde hizmet veren Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yapılan talepler arasında "Aldığım karpuz kabak çıktı ne yapayım" gibi şikayetler hem şaşırttı hem de güldürdü.



Trabzon Valiliği bünyesinde hizmet veren Başbakanlık İletişim Merkezi'ne bu yılın Ocak ve Haziran ayı itibariyle telefonla 850, internet ortamında ise bin 86 kişi çeşitli şikayet ve taleplerde bulundu.



Gelen talepler arasında yol, su, elektrik arızaları ve gıda yardımı gibi istekler yer alırken iş talepleri de önemli oranda yer alıyor. Gelen taleplerin ilgili kuruluşlara yönlendirilirken bazı vatandaşlar "Oğlumu evlendireceğim bana yardım edin. Pazardan aldığım karpuz kabak çıktı ne yapayım? Besicilik yapacağım bana inek alırımsınız?" gibi isteklerde bulunması şaşırttı.



Öte yandan 2016 yılında BİMER'e bin 669 kişi başvururken, aynı yıl 394 kişi de bilgi edinmek için başvuruda bulunduğu öğrenildi. - TRABZON