BİM, ŞOK, A101 saat kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 hafta sonu açık mı? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!
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BİM, ŞOK, A101 saat kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 hafta sonu açık mı? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

26.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:44
BİM, ŞOK, A101 saat kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 hafta sonu açık mı? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu gelen sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte BİM, Şok ve A101 gibi marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM hafta sonu açık mı? A101 hafta sonu açık mı? Şok hafta sonu açık mı? soruları sıkça araştırılıyor. İşte Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen saat aralıkları ile açık olacak marketlerin çalışma saatleri nedir? BİM saat kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM hafta sonu açık mı?A101hafta sonu açık mı? Şokhafta sonu açık mı? İşte Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

BİM, ŞOK, A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta Sonu sokağa çıkma yasağında en merak edilen konuların başında marketlerin açılış ve kapanış saatleri. BİM, Şok ve A101 hafta içi ve hafta sonu saat 10.00'da açılmaktadır. BİM, hafta içi 20.00'da kapanmaktadır. BİM, Şok ve A101 hasta sonu saat 17:00'da kapanmaktadır.

A101, ŞOK VE BİM HAFTA SONU AÇIK MI?

Şok, BİM ve A101 marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak. Marketler, hafta içi ve hafta sonu 10.00'da açılmaktadır. Marketler, hafta içi 20.00'da kapanmaktadır. A101, Şok ve BİM marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacaktır.

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