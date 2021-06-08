BİM saat kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık?

BİM saat kaçta kapanıyor? sorusunun nyanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kabine sonrası "Marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?" Soruları gündeme geldi. Sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişmesiyle beraber marketlerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Peki hafta içi ve hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor? İşte detaylar...

Marketlerin çalışma saatleri, pazar günü markete gidecek olan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Marketler kaçta kapanıyor ve açılıyor sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre işlemlerini gerçekleştirecek. Marketler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Haziran ayı marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatleri azaltılan marketlerin ve bakkalların mesai saatleri yine değişti. Peki, BİM saat kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık?

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler.

BİM KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 09.00-21.00 saatleri arasında açık olabilecek. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

PAZAR MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler haftanın yedi günü müşterilerine hizmet vermeyi sürdürecek. Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor. Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

MARKET KAMPANYALARINA DİKKAT!

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekiyor.

MARKETLERDE ALKOL SATIŞI YASAK MI, SERBEST Mİ?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.