BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM hafta sonu açık mı? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!
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BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM hafta sonu açık mı? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

09.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:59
BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM hafta sonu açık mı? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

Hafta içi ve hafta sonu gelen sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte BİM saat kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM hafta sonu açık mı? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen saat aralıklar ile açık olacak marketlerin çalışma saatleri nedir? BİM saat kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM hafta sonu açık mı? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Sokağa çıkma yasağında en merak edilen konuların başında marketlerin açılış ve kapanış saatleri. BİM, hafta içi ve hafta sonu 10.00'da açılmaktadır. BİM, hafta içi 20.00'da kapanmaktadır.

BİM HAFTA SONU AÇIK MI?

BİM marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak. BİM, hafta içi ve hafta sonu 10.00'da açılmaktadır. BİM, hafta içi 20.00'da kapanmaktadır. BİM marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak.

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