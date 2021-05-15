BİM saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK saat kaçta açılıyor? Tam kapanmada marketler kaçta açılıyor?

BİM saat kaçta açılıyor? Tam kapanmada marketler kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM açık mı bugün? BİM saat kaçta açılıyor? Marketler hafta içi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte genelgede yer alan tam kapanmada market çalışma saatleri kaçla kaç arasında? İşte, Carrefour, Migros çalışma saatleri... BİM saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK saat kaçta açılıyor?

Tam kapanmaya gittiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı devam ederken bakkal ve market çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile bakkal, market, manav, kasap işyerlerinin açılış kapanış saatleri düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 10.00-17.00 saatleri arasında olması kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı risk haritasına göre kısıtlamalar çok yüksek iller dışında gevşetilirken marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. BİM saat kaçta açılıyor? A101 kaçta açılıyor? İşte market çalışma saatleri 2021! Bugün BİM açık mı?

TAM KAPANMADA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

BUGÜN BİM AÇIK MI?

Marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu. Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanması öngörülen tam kapanma dönemindeki düzenleme ve yasakların ayrıntıları da netleşti. Bu hususta en çok merak edilenlerden biri de marketlere dair olan düzenlemeler oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre marketler tam kapanmada belirli saatlerde hizmet verecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta içi 10.00-17:00 arası çalışıyor.

BİM Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00-17:00 arası çalışıyor.

ŞOK Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

A101 hafta içi 10.00-17:00 arası çalışıyor.

A101 Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.