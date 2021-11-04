Marketler kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor? A101, BİM açılış saati ne zaman?

BİM saat kaçta açılıyor? A101, BİM açılış ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Aşı süreci ile birlikte normale dönüş yavaş yavaş gerçekleşiyor. Vatandaşlar sık sık market ve bakkalların çalışma saatlerini araştırıyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

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