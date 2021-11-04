Marketler kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor? A101, BİM açılış saati ne zaman?
Marketlerin açılış saati, koronavirüs nedeniyle bir süre değiştirilmişti. Tekrar eski düzenine dönen market açılış saatleri hakkında BİM saat kaçta açılıyor? Bim, Şok ve A101 saat kaçta açılıyor? Bim hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? sorularının yanıtı araştırılıyor. Market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı.
BİM saat kaçta açılıyor? A101, BİM açılış ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Aşı süreci ile birlikte normale dönüş yavaş yavaş gerçekleşiyor. Vatandaşlar sık sık market ve bakkalların çalışma saatlerini araştırıyor.
BİM hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
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