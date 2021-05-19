BİM saat kaçta açılıyor? 19 Mayıs'ta BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 BİM, A101, MİGROS, ŞOK açılış saatleri!
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BİM saat kaçta açılıyor? 19 Mayıs'ta BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 BİM, A101, MİGROS, ŞOK açılış saatleri!

BİM saat kaçta açılıyor? 19 Mayıs'ta BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 BİM, A101, MİGROS, ŞOK açılış saatleri!
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BİM saat kaçta açılıyor? 19 Mayıs'ta BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 BİM, A101, MİGROS, ŞOK açılış saatleri nedir? Soruları 19 Mayıs'ta vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. 17 günlük tam kapanma döneminin ardından İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi yayınladı. 19 Mayıs'ın resmi tatil olmasıyla birlikte ise büyük marketlerin açılış ve kapanış saatleri merak edildi. Peki, BİM saat kaçta açılıyor? 19 Mayıs'ta BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 BİM saat kaçta açılıyor?

BİM saat kaçta açılıyor? 19 Mayıs'ta BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 BİM, A101, MİGROS, ŞOK açılış saatleri nedir? Soruları 19 Mayıs'ta vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. 17 günlük tam kapanma döneminin ardından İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi yayınladı. 19 Mayıs'ın resmi tatil olmasıyla birlikte ise büyük marketlerin açılış ve kapanış saatleri merak edildi. Peki, BİM saat kaçta açılıyor? 19 Mayıs'ta BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 BİM, A101, MİGROS, ŞOK açılış saatleri nedir? BİM saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde…

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR? 19 MAYIS'TA BİM AÇIK MI?

Marketler hafta içi ve hafta sonu hizmet vermeye devam edecek. Hafta için akşam saat 21:00-05:00 saatleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle marketler sabah 09:00'da açılacak akşam saat 20:00'de kapanacak. Marketler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'de kapanacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ GENELGESİ

• Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir

• Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.

• Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

• Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

• Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
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BİM saat kaçta açılıyor? 19 Mayıs'ta BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 BİM, A101, MİGROS, ŞOK açılış saatleri! - Haberler
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