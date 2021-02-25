BİM ne zaman kapanıyor? 2021 Hafta içi - Hafta sonu BİM kaçta kapanıyor?
BİM kaçta kapanıyor sorusu, alışveriş için harekete geçmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Haftanın belirli günlerinde sunduğu indirimli aktüel ürünler dolayısıyla açılış kapanış saatleri merak edilen BİM ne zaman kapanıyor? 2021 Hafta içi - Hafta sonu BİM kaçta kapanıyor?
Marketlerin hafta içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri değişiyor. Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor. Hafta içi ise marketler sabah 10.00'da açılıyor, akşam 20.00'da kapanıyor. İşte BİM market açılış ve kapanış saatleri...
BİM KAÇTA KAPANIYOR?
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.