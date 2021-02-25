BİM ne zaman kapanıyor? 2021 Hafta içi - Hafta sonu BİM kaçta kapanıyor?

BİM kaçta kapanıyor sorusu, alışveriş için harekete geçmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Haftanın belirli günlerinde sunduğu indirimli aktüel ürünler dolayısıyla açılış kapanış saatleri merak edilen BİM ne zaman kapanıyor? 2021 Hafta içi - Hafta sonu BİM kaçta kapanıyor?