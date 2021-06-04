BİM ne zaman açılıyor? BİM kaça kadar açık? BİM kaçta açılıyor?

Zincir marketlerin çalışma saatleri gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında pek çok sektörün de çalışma saatleri değiştirildi. Peki, BİM kaçta açılıyor? A101, ŞOK market kaçta açılıyor? Market açılış saatleri: Marketler kaça kadar açık? BİM ne zaman açılıyor? İşte, market çalışma saatleri!

BİM ne zaman açılıyor? 4 Haziran bugün zincir marketler kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor? ŞOK bugün ne zaman açılıyor? A101 çalışma saatleri kaçla kaç arası gibi soruların yanıtlarını araştırılıyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre marketlerin çalışma saatleri hakkında merak edilen detaylar.. A101, ŞOK market çalışma saatleri..

BİM NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yayınlanan genelgeye göre; Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM'ler;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri (Pazar günleri hariç) 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

BİM AÇILIŞ SAATİ

BİM hafta içi 09.00-20:00 arası çalışıyor.

BİM Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 09.00-20.00arası çalışıyor.

ŞOK Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

A101 hafta içi 09.00-20.00arası çalışıyor.

A101 Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA SONU ONLINE ALIŞVERİŞTE YENİ KARAR

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.