BİM ne zaman açılıyor? 2021 Hafta içi - Hafta sonu BİM kaçta açılıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BİM ne zaman açılıyor? 2021 Hafta içi - Hafta sonu BİM kaçta açılıyor?

25.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:56
BİM ne zaman açılıyor? 2021 Hafta içi - Hafta sonu BİM kaçta açılıyor?

BİM kaçta açılıyor sorusu, alışveriş için harekete geçmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Haftanın belirli günlerinde sunduğu indirimli aktüel ürünler dolayısıyla açılış kapanış saatleri merak edilen BİM ne zaman açılıyor ? 2021 Hafta içi - Hafta sonu BİM kaçta açılıyor?

Marketlerin hafta içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri değişiyor. Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor. Hafta içi ise marketler sabah 10.00'da açılıyor, akşam 20.00'da kapanıyor. İşte BİM market açılış ve kapanış saatleri...

BİM KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Özlem Zengin Pervin Buldan Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Recep Niyaz Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BİM ne zaman açılıyor? 2021 Hafta içi - Hafta sonu BİM kaçta açılıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 19:57:26. #1.15#
title