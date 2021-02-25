BİM ne zaman açılıyor? 2021 Hafta içi - Hafta sonu BİM kaçta açılıyor?

BİM kaçta açılıyor sorusu, alışveriş için harekete geçmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Haftanın belirli günlerinde sunduğu indirimli aktüel ürünler dolayısıyla açılış kapanış saatleri merak edilen BİM ne zaman açılıyor ? 2021 Hafta içi - Hafta sonu BİM kaçta açılıyor?