BİM ne zaman açılıyor? 16 Temmuz BİM aktüel günü! A101 açılış saati! Marketler saat kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor?
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BİM ne zaman açılıyor? 16 Temmuz BİM aktüel günü! A101 açılış saati! Marketler saat kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor?

BİM ne zaman açılıyor? 16 Temmuz BİM aktüel günü! A101 açılış saati! Marketler saat kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor?
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Normalleşme süreci ile beraber marketlerin açılış kapanış saatleri de değişti. Bu noktada, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor. Bu sorular arasında BİM ne zaman açılıyor? A101 açılış saati! Marketler saat kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor? yer alıyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

BİM ne zaman açılıyor? A101 açılış saati! Marketler saat kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor. Normalleşme süreci ile beraber marketlerin açılış kapanış saatleri de değişti. Bu noktada, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede, bakkallar ile beraber A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi paylaşıldı. Peki, hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Peki, BİM saat kaçta kapanıyor? A101, Şok, Migros çalışma saatleri neler? 14 Temmuz market çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

BİM NE ZAMAN AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi. İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde;

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi.

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BİM ne zaman açılıyor? 16 Temmuz BİM aktüel günü! A101 açılış saati! Marketler saat kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor? - Haberler
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