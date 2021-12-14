BİM ne zaman açılıyor? BİM açılış saati! 24 Eylül BİM kaçta açılıyor? BİM ne zaman açılır?

BİM açılış saati! BİM saat kaçta açılıyor 2021? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma yasağına saatler kala en çok merak edilen sorulardan biri de "Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusu oldu. Zincir marketlerin ( A101, BİM, ŞOK, MİGROS) çalışma saatleri nedir? Migros kaçta kapnıyor? CarrefourSA kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor?

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

BİM AÇILIŞ SAATİ

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek olan Migroslar pazar günü 21:00'da kapanıyor.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

Haziran ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellendi. Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu eski sistemdeki gibi yedi yirmi dört saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi. İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde;

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi.

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