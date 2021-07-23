BİM marketleri saat kaçta açılıyor? BİM açık mı?
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BİM marketleri saat kaçta açılıyor? BİM açık mı?

BİM marketleri saat kaçta açılıyor? BİM açık mı?
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BİM kaçta kapanıyor? BİM aktüel! BİM çalışma saatleri! Ülke genelinde salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında devreye sokulan kademeli normalleşme tedbirlerinde iş saatlerine yeni düzenlemeler getirildi. BİM bugün açık mı?

Kurban Bayram'ı sebebiyle bu hafta marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. Peki, BİM marketleri saat kaçta açılıyor? BİM açık mı? BİM Kurban Bayramı'nda açık mı? BİM Kurban Bayramı'nda saat kaçta açık?

BİM MARKETLERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek olan Migroslar pazar günü 21:00'da kapanıyor.

BAYRAM NE ZAMAN BİTECEK?

"Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek" diyerek tatil süresinin 9 gün olacağını açıkladı. 11 olacağı tahmin edilen Bayram tatili süresiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

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