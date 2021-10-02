BİM market kaçta kapanıyor? Hafta sonu A101, ŞOK, Migros saat kaçta kapanyor?

BİM market kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor.BİM kaçta açılıyor 2021? A101 açılış saati, ŞOK market çalışma saatleri de gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta sonu A101, ŞOK, Migros saat kaçta kapanyor?

BİM MARKET KAÇTA KAPANIYOR?

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet vermekte.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi. İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde;

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Haberler.com - Gündem