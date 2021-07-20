Bayramın ilk günü marketler acık mı? BİM Kurban Bayramı'nda açık mı? A101 Kurban Bayramı'nda açık mı?

20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı'nın ilk gün. Market çalışma saatleri bayramda! BİM Kurban Bayramı'nda açık mı? A101 Kurban Bayramı'nda açık mı? BİM saat kaçta açılacak?

Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü olması ile birlikte market çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. BİM kaçta açılıyor? BİM Kurban Bayramı'nda açık mı? A101 Kurban Bayramı'nda açık mı?

BİM KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK MI?

BİM her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.

MİGROS KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK MI?

Migros bayramın ilk gününde saat 13:30'da açılacak. Diğer günler ise normal çalışma saatlerinde devam edecek.