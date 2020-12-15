Bim kaçta kapanıyor? A101, Şok akşam saat kaçta kapanıyor, açılıyor?

Koronvirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında marketlerin çalışma saatleri de değişti. Peki 14 Aralık Bim kaçta kapanıyor? A101 kaçta kapanıyor? Şok akşam kaçta kapanıyor? Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kadar kapalı?

Marketler kaçta kapanıyor? Bu hafta BİM kaçta kapanıyor? ŞOK kaçta kapanıyor? A101 kaçta kapanıyor? Sorusu bugün de vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Peki; Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinde marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kadar açık? İşte detaylar haberimizde…

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" genelgesi kapsamında, yeni bir karara kadar hafta içi saat 21.00-05.00 saatleri aralığında kısıtlama uygulandığı açıklanmıştı.. Diğer yandan yasağın başlayacağı saatler öncesinde vatandaşlar marketler kaça kadar açık, yasak saatlerinde markete gitmek yasak mı? gibi sorular da cevap arıyor…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu hafta sonu bakkal, market, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 -17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

"Ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.