Bim kaçta açılıyor? A101, Şok sabah kaçta açılıyor? 16 Aralık bugün marketler bakkallar kaçta açılıyor? Bim, A101, Şok çalışma saatleri

Koronavirüs pandemisi nedeniyle market çalışma saatleri ile ilgili değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine hafta içi uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderilmişti. Bim kaçta açılıyor? A101, Şok sabah kaçta açılıyor? 16 Aralık bugün marketler bakkallar kaçta açılıyor? Bim, A101, Şok çalışma saatleri!

Marketler kaçta açılıyor? Bu hafta BİM kaçta açılıyor? ŞOK kaçta açılıyor? A101 kaçta açılıyor? Sorusu bugün de vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Peki; Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinde marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kadar açık? İşte tüm detaylar…

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Corona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Bu doğrultuda vatandaşlar yayınlanan genelgeye dair detayları araştırmaya devam ediyor. Marketler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta içi ise marketler 10.00 ile 20.00 arası hizmet veriliyor.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? HAFTA İÇİ 16 ARALIK 2020 BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta içi sokağa çıkma yasağında marketler belli saatlerde açık olacak. 16 Aralık Çarşamba günü marketler 10.00 ile 20.00 saatleri arasında çalışıyor olacak.

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Şok hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."