Bim, İran'a Yatırım Kararını 1 Ay Sonra Verecek

Şubat ayında İran pazarını inceleme çalışmalarına başlayan BİM, bir ay sonra ardından bu ülkeye yatırım yapıp yapmama konusundaki kararını verecek.
İstanbul'da dev operasyon! 39 noktada 300 ekip sokağa indi
Keçi tepesinde sıcak çatışma! Teröristlerin bombalandığı an kamerada
Rahatlık seviyesinde zirve! Felaketin ardından güneş keyfi
Eşini 12 yerinden bıçaklayıp öldürdü, savunması "yok artık" dedirtti
Bakan'ın talimatına cevap verdi: İlk ben içeceğim
Ölen kardeşine son kez bakmak isteyen abi, hayatının şokunu yaşadı
İş vaadiyle kandırdığı temizlikçi kadına, 246'da tecavüz etti
Heykelinin yapılmasına tepki gösterdi: Duyunca üzüldüm, istemiyorum
Volkan'ın eşinin son halini gören "helal olsun" diyor
PKK'nın hain saldırısından kurtulan mucize bebeğin maaşı kesildi
Bahçesine atılan cismi kaldırmaya çalışan kadının iki kolu koptu
Eve girip salonun ortasında kendisini tatmin eden sapık durmuyor
Çocuklar, dehşeti anlattı: 100 TL getiremeyeni bayılana kadar dövdüler
iPhone 8 ve iPhone X'le aynı anda "Yüzyılın İcadını" tanıttı
Barzani Kerkük'te gözdağı verdi: Allah korusun başka şeyler olabilir!