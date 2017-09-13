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Bim, İran'a Yatırım Kararını 1 Ay Sonra Verecek

Şubat ayında İran pazarını inceleme çalışmalarına başlayan BİM, bir ay sonra ardından bu ülkeye yatırım yapıp yapmama konusundaki kararını verecek.

Bim, İran'a Yatırım Kararını 1 Ay Sonra Verecek

Şubat ayında İran pazarını inceleme çalışmalarına başlayan BİM, bir ay sonra ardından bu ülkeye yatırım yapıp yapmama konusundaki kararını verecek.

Kaynak: Dunya.com