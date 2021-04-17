BİM hafta sonu saat kaçta açılıyor? Marketler kaçta açılıyor? 17 Nisan BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros açılış saatleri! BİM çalışma saatleri!

BİM hafta sonu saat kaçta açılıyor? BİM açılış saati kaçta? 17 Nisan BİM saat kaçta açılıyor? sorusu merak ediliyor. Marketler kaçta açılıyor? Koronavirüs pandemisi nedeniyle marketlerin açılış saati sabah 9'dan sonraya ertelendi. Bu nedenle BİM saat kaçta açılıyor? 2021 BİM açılış saati! BİM mesai saatleri - BİM kaça kadar açık? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte, A101 ŞOK Migros açılış saatleri!

BİM hafta sonu saat kaçta açılıyor? Marketler kaçta açılıyor? BİM mesai saatleri kaçla kaç arası? BİM saat kaçta açılıyor? İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen saat aralıkları ile açık olacak marketlerin çalışma saatleri nedir? BİM saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan BİM hafta sonu açık mı? A101 hafta sonu açık mı? BİM kaça kadar açık? İşte A101 ŞOK Migros açılış saatleri! BİM çalışma saatleri nedir? BİM saat kaçta kapanıyor? Marketler kaçta açılıyor? 17 Nisan BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros açılış saatleri! BİM çalışma saatleri! İşte detaylar haberimizde...

BİM HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIYOR? MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta sonu saat 10.00'da açılıyor. 18.00'de kapanıyor. BİM Pazar günü 10.00'da açılıyor. 18.00'de kapanıyor.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 10.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 10.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

2021 BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ: A101 KAPANIŞ SAATİ

A101 hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA İÇİ ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

BAKKALLAR AÇIK MI?

Bakkallar hafta içi marketler ile aynı saat aralığında çalışır. Hafta içi 10.00 ile18.00 arası hizmet veriyor.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği hafta sonu günlerinde mutfak ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar için market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler kapsam dışında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

#EVDEKAL