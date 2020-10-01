Bim'de bu hafta hangi ürünler var? 01 Ekim Bim kataloğu! Bim aktüel ürünler!
Bim fırsat köşesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. 02 Ekim aktüel ürünleri sizleri bekliyor. Herkesi memnun edecek ürünleri bünyesinde bulunduran Bim, uygun fırsat ve kaliteyi sizlere sunuyor. Peki, Bim aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? Bim fırsat köşesi ürünleri neler?
02 Ekim tarihinde satışa sunulacak Bim aktüel ürünleri arasında. Ev bütçesini düşünenleri yakından ilgilendiren bu haber, fırsatları ayağınıza getiriyor. Her evin ihtiyacı olan tencere, çatal ve bıçak seti, su bardağı, aspiratör gibi ürünleri en yakın Bim'de bulabilirsiniz. Bim aktüel ürünler neler? Bim fırsatları neler?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ
Hisar Optima
8 Parça Çelik Tencere Seti
• 304 kalite paslanmaz çelik
• Cam kapaklı
Hisar Optima
Çelik Çaydanlık
• Üst demlik 1 L
• Alt suluk 2 L
Glass in Love
Çelik Standlı Cam Sunum Tepsisi
• Yüksek kalite paslanmaz çelik kapak
• Krom kaplama paslanmaz çelik stant
Akel
Katmer ve Gözleme Sacı
• 1550 Watt güç
• 1. sınıf izolasyon
Tek Fiyat Fırça Çeşitleri
• Sert zemin fırçası, mikrofiber paspas, oto yıkama fırçası, yersil yumuşak yer silme fırçası
Naturalove
Tekli Ahşap Askı
3'lü Kutulu Nakışlı Peçete
• 45x70 cm
• %100 pamuk
Metal Dikiş Kutusu Seti
• Oval metal kutu 22,5x13,5x7cm
• 6 makara iplik
Bahar
Modern Avize Pera
• Metal gövde
• Elektrostatik toz boya
Polosmart
Taşınabilir Şarj Aleti 30.000 mAh
• Dual 2.1A Hızlı Şarj
• Akıllı Cihaz Tanıma
Jakarlı Kadife Kadın-Erkek Bornoz
• Kadın: S/M-L/XL
• Erkek: M/L-XL/XXL
Gelin Terliği
• Kadın
• 37-39 numara