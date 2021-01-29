BİM Cuma öğlen kaçta açılıyor? BİM öğlen açılış saati nedir?

BİM öğlen kaçta açılıyor? BİM öğlen açılış saati, BİM cuma öğlen kaçta açılıyor, BİM cuma günleri öğlen kaçta açılıyor? diye vatandaşlarımız tarafından araştırılmaktadır. Peki, BİM öğlen kaçta açılıyor? BİM öğlen açılış saati, BİM cuma öğlen kaçta açılıyor, BİM cuma günleri öğlen kaçta açılıyor?

BİM öğlen kaçta açılıyor? BİM öğlen açılış saati, BİM cuma öğlen kaçta açılıyor, BİM cuma günleri öğlen kaçta açılıyor? diye vatandaşlarımız tarafından araştırılmaktadır. Peki, BİM öğlen kaçta açılıyor? BİM öğlen açılış saati, BİM cuma öğlen kaçta açılıyor, BİM cuma günleri öğlen kaçta açılıyor? İşte detaylar haberimizde...

BİM CUMA ÖĞLEN KAÇTA AÇILIYOR?

BİM marketler zinciri sabah mesaisine 09:00'da başlıyor. Öğle arası vermeden (cuma günleri istisna) hizmet sunan BİM'in akşam kapanış saati ise 21:00. Cuma günleri BİM aktüel indirim günü olduğundan cuma günleri yoğunluğun yaşandığı BİM'de cuma günleri öğlen molası verilmekte. BİM cuma öğlen açılış saati ise 13:50 dolaylarıdır. Bim market cumartesi pazar günleri de normal mesaisine devam etmekte.