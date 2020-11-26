BİM Cuma kataloğu yayınlandı! BİM, 13 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! Bim laptop kaç TL? BİM indirimli ürünler katalogu!

BİM, 13 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalogda teknoloji ürünlerinden çocuk ürünlerine, dekorasyon malzemelerinden kişisel ürünlere kadar çok sayıda seçenek bulunuyor.

BİM, 13 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu ile karşınızda. Ev tekstil ürünlerinin ve küçük ev aletlerinin raflarda yer alacağı katalogda indirimler ve sürpriz fiyatlar tüketiciyi bekliyor. Sonbahara özel ürünlerle dikkat çeken katalogda hayatınızı kolaylaştıracak ürünler de bulunuyor.

BİM CUMA KATALOĞU ÜRÜNLERİ

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haberler.com/haber/2020/11/26/bim-cuma-katalogu-yayinlandi-bim-13-kasim-2020-13760639_7909_m.jpg" title="BİM Cuma kataloğu yayınlandı! BİM, 13 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! Bim laptop kaç TL? BİM indirimli ürünler katalogu!" alt="BİM Cuma kataloğu yayınlandı! BİM, 13 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! Bim laptop kaç TL? BİM indirimli ürünler katalogu!">

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haberler.com/haber/2020/11/26/bim-cuma-katalogu-yayinlandi-bim-13-kasim-2020-13760639_2786_m.jpg" title="BİM Cuma kataloğu yayınlandı! BİM, 13 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! Bim laptop kaç TL? BİM indirimli ürünler katalogu!" alt="BİM Cuma kataloğu yayınlandı! BİM, 13 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! Bim laptop kaç TL? BİM indirimli ürünler katalogu!">

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