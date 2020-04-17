Bim çalışma saatleri nedir? Bim hangi saatler arasında çalışıyor? Bim market çalışma saatleri! 2020 Bim çalışma saatleri! Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri değişti. Vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. BİM market çalışma saatleri haberimizde.

Ülkemizde corona salgını etkisini gösterirken halk sağlığı için alınan önlemler kapsamında marketlerin çalışma saatleri de değiştirildi. Özellikle BİM gibi büyük marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle haftasonları sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle haftasonuna hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar erkenden alışverişlerini gerçekleştirmek istiyorlar. İşte Bim market çalışma saatleri!

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

İl ve ilçelerde BİM marketlerinin çalışma saatleri koronavirüs sürecinde 09.00-21.00 arasındadır. Sokağa çıkma yasaının olduğu büyükşehirlerde haftasonları marketler çalışmayacak.