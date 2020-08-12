Bim çalışma saatleri | Bim marketi kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Bim açılış-kapanış saatleri
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Bim çalışma saatleri | Bim marketi kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Bim açılış-kapanış saatleri

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden birisi BİM'dir. Bim çalışma saatleri, ne zaman açılıp kapanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle akşam kaça kadar açıktır çok merak konusu. Çünkü çalışan vatandaşlar genelde akşamları markete gidebiliyor. Peki BİM açılış-kapanış saatleri ne zaman? Bim kaçta açılır, kaça kadar açık?

Bim çalışma saatleri | Bim marketi kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Bim açılış-kapanış saatleri
12.08.2020 09:46 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:49

Açılımı "Birleşik Mağazalar A.Ş." olan BİM marketler zinciri, Türkiye genelinde 7 bin üzerinde şube sayısına sahiptir. Ülkemizin hemen hemen her mahalle ve caddesinde Bim şubesi bulunmaktadır. Bu marketlerin hepsi aynı zamanda açılıp aynı zamanda kapanır. Peki BİM çalışma saatleri ne zamandır, kaçta açılır kaça kadar açıktır, öğle arası var mı, hafta sonu açık mı, pazar günü açık mı?

BİM MARKETLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ : 09:00 - 21:00

SALI : 09:00 - 21:00

ÇARŞAMBA : 09:00 - 21:00

PERŞEMBE : 09:00 - 21:00

CUMA : 09:00 - 21:00

CUMARTESİ : 09:00 - 21:00

PAZAR : 09:00 - 21:00

Bim marketler zinciri hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 09:00 'da açılıyor. Akşam ise 21:00 'da kapanıyor. Bim marketleri haftanın 7 günü de açıktır. Günde 12 saat açıktır. Bazen çok yoğunluk olursa akşam 5-10 dakika geç kapatabiliyor. Çünkü eğer içerde kasada sıra olursa müşterilerin bitmesi için çalışanlar bekliyor. Bu da 10 dakikayı bulabiliyor. Ama saat 9'u geçtiğinde markete girişler kapanabilir.

BİM SABAH KAÇTA AÇILIYOR? GECE KAÇA KADAR AÇIK?

Bim sabah kaçta açılır : 09:00

Bim akşam kaçta kapanır : 21:00

Bim öğlen arası açık mı : Evet açıktır.

Bim haftanın her günü sabah saat 9'da açılmaktadır, akşam ise saat 9'da kapanmaktadır. Yani akşam 21.00 'a kadar açıktır. Akşam saat 21:00 'a kadar markete gidebilir ve alışveriş yapabilirsiniz.

BİM MARKETLERİ AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

Bim açılış-kapanış saatleri : Her gün sabah 09:00 - akşam 21:00

Bim marketleri sabah 9 akşam 9 arasında mesai yapmaktadır. Yani gün içerisinde 12 saat açıktır. Haftanın her günü Bim marketleri açıktır.

BİM HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU? PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Bim marketleri hafta sonu da açıktır. Yani cumartesi ve pazar günleri de tam saat olarak şubeler açıktır. Cumartesi ve pazar günleri de 09:00 - 21:00 saatleri arasında markete gidebilir ve alışveriş yapabilirsiniz.

Zaten market gibi kurumlar genellikle hafta sonu da açıktır. Çünkü vatandaşlar hafta içi işe gittikleri için genellikle hafta sonu alışverişe çıkarlar. Haliyle hafta sonu Bim gibi diğer marketler de açıktır diyebiliriz.

BİM ÖĞLEN MOLASI VAR MI? ÖĞLE ARASI AÇIK MI?

Bim marketlerinde öğle tatili yoktur. Daha doğrusu için Bim çalışanlarına öğlen arası vardır. Fakat bu durum müşterilere yansıtılmamaktadır. Yani öğlen arasında bile markete gitseniz yine de çalışan bulursunuz, alışveriş yapabilirsiniz. Burada Bim vardiyalı öğlen arasına çıkma sistemi uyguluyor diyebiliriz. Fakat öğlen arası markete giderseniz az sayıda çalışan olur. Yani 2-3 kasa yerine 1 kasa açık duruyordur. Ama yine de 12:00 - 13:00 saatleri arasında bile alışverişinizi yapabilirsiniz.

BİM RESMİ TATİL GÜNLERİNDE AÇIK MI?

Bim resmi tatil günlerinde de açıktır. Tüm marketlerde olduğu gibi Bim de tatil ve bayram günlerinde açıktır diyebiliriz. Mantıken bu günlerde açık olmalıdır. Çünkü bu günler tatil olduğu için market ihtiyaçları bu günlerde karşılanıyor.

BİM AKTÜEL İNDİRİM GÜNÜ HANGİ GÜNDÜR?

Bazı marketlerde aktüel indirim günleri olmaktadır. Aktüel indirim günü yapan marketlerden birisi de Bim'dir. Bim marketlerinin aktüel indirim günü Cuma günüdür. Cuma günleri markete gidip indirimli ürünler satın alabilirsiniz. Fakat acele etmekte fayda var. Çünkü çoğu kişi indirimli ucuz ürünler almak için sabah erkenden şubeye gidebiliyor. Sabah erken vakitlerde şubeye giderseniz aktüel ürün satın alabilirsiniz.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BİM AÇIK MI?

Bim marketleri Covid-19 tedbirleri nedeniyle sabah 10:00 'da açılıp akşam 20:00 'da kapanıyordu. Fakat normalleşme süreci kapsamında eski çalışma saatlerine geri döndü. Yani yeni normalleşme süreci içerisinde Bim sabah 9'da açılıp akşam 9'da kapanıyor diyebiliriz.

BİM MARKETLERİ HAKKINDA KISACA BİLGİLER

BİM veya açılımı ile "Birleşik Mağazalar A.Ş." , Türkiye'de satış yapan indirim marketleri zinciridir. Halihazırda Türkiye'de mağaza sayısı bakımından ikinci sırada, yıllık ciro bakımından ise birinci sırada yer alan perakende kuruluşudur.

BİM çalışan sayısı : 47.980

BİM sloganı : Önceden "Toptan fiyatına perakende satış" idi sonradan "Yüksek kalite, düşük fiyat" oldu.

Bim kuruluş tarihi : 1995

Bim merkezi nerede : İstanbul (Sancaktepe)

BİM MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇTIR?

Bim marketlerine ulaşmak için "0850 254 44 44" müşteri hizmetleri numarasını aramanız gerekmektedir.

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