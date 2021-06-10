BİM aktüel ürünler! BİM aktüel bu hafta! 11 Haziran BİM aktüel ürünler!
BİM çadır! BİM deniz şortu! BİM buzdolabı! BİM 11 Haziran Cuma Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri açıklandı. BİM 11 Haziran Cuma kataloğunda çıkan tüm ürünleri sizler için hazırladık. BİM aktüel ürünler! BİM aktüel bu hafta! 11 Haziran BİM aktüel ürünler!
BİM çadır! BİM deniz şortu! BİM buzdolabı! BİM 11 Haziran Cuma Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri açıklandı. BİM 11 Haziran Cuma kataloğunda çıkan tüm ürünleri sizler için hazırladık. BİM aktüel ürünler! BİM aktüel bu hafta! 11 Haziran BİM aktüel ürünler!
11 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Dijitsu 55" Ultra HD Smart Televizyon 3.499 TL
Dijitsu 65" Ultra HD Smart Televizyon 4.999 TL
Dijitsu 43" Full HD Smart Linux Televizyon 2.999 TL
Dijitsu 40"Full HD Smart Televizyon 2.199 TL
Dijitsu 40"Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL
Prolone Motosiklet Kask İnterkom Sistemi 499 TL
Çok Fonksiyonlu Özel Sırt Çantası 229 TL
Kablosuz Mini Kompresör ve Powerbank 249 TL
Motosiklet Lastik Basınç - Isı Kontrol Sistemi 199 TL
Motosiklet/ Bisiklet/ Kick Scooter Telefon Tutucu 79,90 TL
Universal Motosiklet Çantası 149 TL
Çok Amaçlı Plastik Kancalı File 49,90 TL
Fakir Büyük Boy Oto Bakım Ürünleri 14,90 TL
Fakir Cilalı Oto Şampuan 1 Litre 14,90 TL
Motosiklet Sele Brandası 19,90 TL
Anahtar - Kartlık Boyun Askısı 7,50 TL
Autoware Tek Fiyat Oto Ürünleri 14,90 TL
Asobu Termos 500 ml 149 TL
Relax Çelik Termos 2 Litre 69,90 TL
Chef's Kavanoz Kapağı 10'lu 3,95 TL
Desenli Viskon Uzun Etek 29,90 TL
Gezer Kadın Ergonomik Sandalet 19,90 TL
Gezer Kadın - Erkek - Çocuk Trend Terlik 12,90 TL