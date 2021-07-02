BİM aktüel ürünler! 2 Temmuz BİM aktüel ürünler! BİM sanal market!
BİM aktüel! 2 Temmuz BİM! BİM online alışveriş! BİM müşteri hizmetleri! BİM aktüel 2 Temmuz 2021 kataloğu! BİM broşür! BİM 23 Haziran aktüel ürünler! Bu hafta BİM ürünlerinde neler var?
BİM online alışveriş! BİM müşteri hizmetleri! BİM aktüel 2 Temmuz 2021 kataloğu! BİM broşür! BİM 23 Haziran aktüel ürünler! Bu hafta BİM ürünlerinde neler var?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Dijitsu Su Sebili 599 TL
Dijitsu Mikrodalga Fırın 499 TL
Mimilos Desenli Katlanır Masa 79,90 TL
Granit Efetktli Sosluk 16,90 TL
Büyük Pizza Tahtası 39,90 TL
Küçük Pizza Tahtası 29,90 TL
Pizza Desenli Büyük Yuvarlak Tabak 19,90 TL
Rakle Pizza Desenli Bardak Çeşitleri 3,95 TL
Pizza Desenli Pipetli Bardak 39,90 TL
Pizza Desenli Cam Kesim/ Sunum Panosu 29,90 TL
Casilda Home Trend Çay Seti 12 Parça 39,90 TL
Paşabahçe Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı Takımı 6'lı 29,90 TL
Paşabahçe Bistro Sürahi 13,50 TL
LAV Çay Bardağı 6'lı 14,50 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 13,50 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 1,50 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 9,50 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 8,50 TL
Saklama Kabı Çeşitleri 1700 ml 14,90 TL
Yumurta Saklama Kabı 15'li 7,50 TL
Limonluk Çeşitleri 11,50 TL
Bal/ Reçel Kavanozu Çeşitleri 6,90 TL
Kutulu Nakışlı Peçete 15,90 TL
Poşet Klipsi 6'lı 4,95 TL
Tek Fiyat Karma Ekipmanlar 7,50 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,50 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı 2.799 TL
Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi 1.899 TL
Simfer 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 1.999 TL
Vantilatör 149 TL
Homotech Boyun Masaj Aleti 89,90 TL
Stanley Termos 0.47 Litre 259 TL
Fakir Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL
4 Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 279 TL
Starcom Mini El Fanı 19,90 TL
Keysmart Baskül 69,90 TL
Schwartz Haşere Öldürücü 59,90 TL
3 in 1 Şarj Kablosu 19,90 TL
Lateks Taban Halı 120x180 cm 89,90 TL
Lateks Taban Halı 80x150 cm 59,90 TL
Esnek Saplı Mop 39,90 TL
Otantik Kilim Minder 9,90 TL
İç Mekan Kaydırmaz Taban Paspası 60x90 cm 12,50 TL
Elmas Dokulu Çamaşır Selesi 22,90 TL
Elmas Dokulu Kirli Çamaşır Sepeti 39,90 TL
Elmas Dokulu Kapaklı Kutu 13 Litre 19,90 TL
Elmas Dokulu Kapaklı Kutu 19 Litre 24,90 TL
Kadın Polo Yaka Elbise 29,90 TL
Kadın Pijama Takımı 37,90 TL
Kadın Viskon Kapri 22,50 TL
Erkek Fileli Şort 22,50 TL
Saten Mega Hurç 26,90 TL