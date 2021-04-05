Bim Aktüel 6 Nisan kataloğu! 6 Nisan Bim aktüel ürünler kataloğu! Yarın Bim aktüel ürünleri!

BİM 6 Nisan 2021 kataloğu vatandaşlar tarafından indirimli ürünleri kaçırmamak adına takip ediliyor. 6 Nisan BİM Aktüel ürünler kataloğu detaylarında bu hafta BİM'e gelecek aktüel ürünlerin listesini sizler için derledik. İşte 6 Nisan 2021 kataloğu indirimleri BİM'de bu hafta; Pirinç, Kırmızı Mercimek, nohut, biber salçası, tahin gibi ürünlerde indirim var.