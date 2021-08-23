BİM açılış saati! Bim saat kaçta açılıyor?
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BİM açılış saati! Bim saat kaçta açılıyor?

BİM açılış saati! Bim saat kaçta açılıyor?
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Bim saat kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşme üçüncü etabının 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle başlamasıyla marketlerin çalışma saatleri de merak edilen konular arasında yer alıyor. 23 Ağustos bugün marketlerin açılış, kapanış saatleri ne? İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri 2021.. Marketler hafta içi kaçta açılıyor? BİM ne zaman açılıyor?

"BİM açılış saati!" araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Temmuz ayında kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte BİM, ŞOK ve A101 marketlerin çalışma durumu ile ilgili detaylar da merak edilen konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Temmuz ayı normalleşme tedbirleri genelgesinde marketler ile ilgili ayrıntıya yer aldı. Peki, hafta içi hafta sonu yasakların kalkmasıyla birlikte marketler kaça kadar açık?

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR 2021?

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek olan Migroslar pazar günü 21:00'da kapanıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

Haziran ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellendi. Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu eski sistemdeki gibi yedi yirmi dört saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

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