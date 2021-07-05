BİM 6 Temmuz! 6 Temmuz BİM kataloğu 2021!
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BİM 6 Temmuz! 6 Temmuz BİM kataloğu 2021!

BİM 6 Temmuz! 6 Temmuz BİM kataloğu 2021!
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BİM kaçta açılıyor? BİM aktüel! BİM aktüel kataloğu! 2 Temmuz 2021 tarihinde başlayan BİM kataloğunda neler var? BİM 6 Temmuz! 6 Temmuz BİM kataloğu 2021! BİM 6 Temmuz Salı aktüel ürünler!

Bu hafta BİM market ürünlerinde neler var? BİM 6 Temmuz! 6 Temmuz BİM kataloğu 2021! A101 aktüel! BİM aktüel kataloğu! BİM 6 Temmuz! 6 Temmuz BİM kataloğu 2021!

6 TEMMUZ BİM KATALOĞU

Beyaz Cam Ankastre Set 1.799 TL

Relax Çelik Termos 79,90 TL

Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 129 TL

Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtcü 29,90 TL

Fakir El Blenderi 129 TL

Keysmart Çelik Çay Makinesi 299 TL

Paşabahçe Renkli Kahve Bardağı 4'lü 29,90 TL

Şık Servis Tabağı 12,90 TL

Yağ Süzgeci 4,50 TL

Kare Desenli Saklama Kabı 10,50 TL

Cam Su Şişesi 1 Litre 7,90 TL

Cam Kahve Saklama Seti 29,90 TL

Ahşap Görünümlü Plastik Servis Gereçleri 9,90 TL

Dekoratif Duvar Rafı 7,50 TL

Yapay Büyük Çiçek Çeşitleri 24,90 TL

Yapay Küçük Çiçek Çeşitleri 6,90 TL

Bahçe Seti 3'lü 26,90 TL

Tefal Buharlı Ütü 379 TL

Corby CX014 Drone 279 TL

Fakir Şarjlı El Süpürgesi 249 TL

Polosmart Akıllı Saat 99,90 TL

Rookie Işıklı Scooter 134 TL

Hisar Optima Çelik Tencere Seti 299 TL

Kütahya Porselen Rölfeyli ve Fileli 51 Parça Yemek Takımı 449 TL

Hisar Optima Granit Tencere Seti 329 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 149 TL

Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 279 TL

Rakle Altın Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı 6'lı 59,90 TL

Rakle Altın Yaldızlı Meşrubat Bardağı 6'lı 39,90 TL

Rakle Altın Yaldızlı Su Bardağı 6'lı 39,90 TL

Rakle Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 29,90 TL

Rakle Altın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça 59,90 TL

Gold Renkli Karma Ürünler 19,90 TL

Kesme Tahtası 59,90 TL

Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti 29,90 TL

Aynalı Sekizgen Tepsi 49,90 TL

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BİM 6 Temmuz! 6 Temmuz BİM kataloğu 2021! - Haberler
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