BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
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BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!

05.11.2020 15:32 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:35
BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!

BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalogda teknoloji ürünlerinden çocuk ürünlerine, dekorasyon malzemelerinden kişisel ürünlere kadar çok sayıda seçenek bulunuyor.

BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu ile karşınızda. Ev tekstil ürünlerinin ve küçük ev aletlerinin raflarda yer alacağı katalogda indirimler ve sürpriz fiyatlar tüketiciyi bekliyor. Yaza özel ürünlerle dikkat çeken katalogda hayatınızı kolaylaştıracak ürünler de bulunuyor.

6 KASIM 6 CUMA BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

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haberler.com/haber/2020/11/05/bim-6-kasim-cuma-aktuel-urunler-katalogunu-13716116_5913_m.jpg" title="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!" alt="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!">
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