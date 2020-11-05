BİM,
6 Kasım aktüel ürünler kataloğu ile karşınızda. Ev tekstil ürünlerinin ve küçük ev aletlerinin raflarda yer alacağı katalogda indirimler ve sürpriz fiyatlar tüketiciyi bekliyor. Yaza özel ürünlerle dikkat çeken katalogda hayatınızı kolaylaştıracak ürünler de bulunuyor. Cuma 6 KASIM 6 CUMA BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU haberler.com/ /2020/11/05/bim-6-kasim-cuma-aktuel-urunler-katalogunu-13716116_3248_m.jpg" title="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!" alt="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!"> haber haberler.com/ /2020/11/05/bim-6-kasim-cuma-aktuel-urunler-katalogunu-13716116_7033_m.jpg" title="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!" alt="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!"> haber haberler.com/ /2020/11/05/bim-6-kasim-cuma-aktuel-urunler-katalogunu-13716116_7779_m.jpg" title="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!" alt="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!"> haber haberler.com/ /2020/11/05/bim-6-kasim-cuma-aktuel-urunler-katalogunu-13716116_9891_m.jpg" title="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!" alt="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!"> haber haberler.com/ /2020/11/05/bim-6-kasim-cuma-aktuel-urunler-katalogunu-13716116_5992_m.jpg" title="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!" alt="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!"> haber haberler.com/ /2020/11/05/bim-6-kasim-cuma-aktuel-urunler-katalogunu-13716116_6145_m.jpg" title="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!" alt="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!"> haber haberler.com/ /2020/11/05/bim-6-kasim-cuma-aktuel-urunler-katalogunu-13716116_7431_m.jpg" title="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!" alt="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!"> haber haberler.com/ /2020/11/05/bim-6-kasim-cuma-aktuel-urunler-katalogunu-13716116_8233_m.jpg" title="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!" alt="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!"> haber haberler.com/ /2020/11/05/bim-6-kasim-cuma-aktuel-urunler-katalogunu-13716116_5913_m.jpg" title="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!" alt="BİM, 6 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!"> haber
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