Bim 5 Şubat 2021 günü değişti mi? BİM aktüel indirimli günü ne zaman? BİM markette neden aktüel ürün yok?

Her hafta cuma günleri raflara gelen BİM aktüel ürünlerini göremeyen market müşterileri Bim 05 Şubat 2021 günü değişti mi? BİM aktüel günü ne zaman? BİM markette neden aktüel ürün yok? sorularının yanıtlarını aradı. BİM aktüel ürünler günü değişti mi, 5 Şubat indirimi neden yok? İşte tüm detaylar…

Bugün binlerce market müşterisi BİM 5 Şubat aktüel ürünler arayışına çıktı.Her hafta Cuma günü raflarını indirimli ürünlerle dolduran BİM aktüel ürünlerde bu hafta bir değişiklik yapıldı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanan katalogda indirimlerin 20 Ocak tarihinde mağazalarda başlayacağı ifade edilmiş ve katalog bu tarihle yayımlanmıştı. Bim 5 Şubat 2021 günü değişti mi? BİM aktüel günü ne zaman?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMİ BUGÜN VAR MI, HANGİ GÜN?

BİM aktüel 5 Şubat kataloğu Türkiye'nin en çok tercih edilen market zinciri tarafından yayınlanmadı. Bu hafta indirimler Çarşamba günü itibarıyla mağazalardaki yerini alırken binlerce müşteri bu konudan habersiz indirim kataloğunu araştırmaya başladı…

BİM aktüel ürünleri bugün için yeni kataloğunu yayınlamadı. Bu hafta 2 Şubat Salı ve 5 Şubat Ocak gününde aktüel ürünler indirimleri ile tüketiciyle buluşuyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00 ile 20.00 arasında hizmet sunuyor. BİM marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak.