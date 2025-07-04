BİM 4 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU!

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BİM marketler zinciri, 4 Temmuz Cuma günü için aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Bu haftanın kataloğunda yer alan ürünler merakla bekleniyor. BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ürünlerle müşterilerini bekliyor.

4 Temmuz Cuma günü Bim'e hangi ürünlerin geleceği merak ediliyor. Birçok kişi BİM Aktüel kataloğundaki ürünleri araştırıyor. Her hafta farklı ürünlerin yer aldığı Bim'de vatandaşlar, teknolojik ürünlerini, mutfak ürünlerini, ev tekstili ürünlerini ve daha fazlasını satın alabiliyor. BİM 4 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?

4 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ

Ekomis Otomatik Temizlik Seti 349 TL

Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL

3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL

Çikolata Desenli Saklama Kabı 3x~800 ml 69 TL

Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL

Ares Rattan Koltuk 799 TL

Lotus Koltuk 749 TL

Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

Pipetli Termos 549 TL

4 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ

Siyah Ledli Dekoratif Büyük Ev179 TL

Işıklı Scooter 699 TL

Siyah Ledli Dekoratif Konik Ev 199 TL

Figürlü Mumluk 109 TL

Bulut Aydınlatma 99 TL

Figürlü Masa Lambası 329 TL

Salıncak 499 TL

Çek-Çek Vagon 389 TL

Neşeli Gemi 149 TL

Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım 249 TL

4 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ

Mozaik Sticker Kitabı 59 TL

Katlanır Plaj Oyun Seti 299 TL

Chelsea'nin Ayıcık Temalı Arabası 519 TL

Oyuncak Su Atıcısı 219 TL

Katlanır Sehpa 499 TL

Basamaklı Plastik Tabure 249 TL

Plastik Örgü Tabure 129 TL

Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL

Püsküllü Kırlent 169 TL

Klozet Üzeri Raf ve Organizer 799 TL

Çizgi Gravürlü Kase ~3 L 59 TL

Makyaj Organizeri 75 TL

Makyaj Organizeri 75 TL

Kapaklı Fırça Düzenleyici 99 TL

X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL

LG 55 İnç 4K Ultra HD TV 29.900 TL

4 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ

TCL 43 İnç Full HD Android Smart Led TV 11.750 TL

Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 8GB/128GB 15.990 TL

Arzum Choppy Doğrayıcı 1.250 TL

Onvo Çay Makinesi 1.490 TL

keysmart personal blender 1.490 TL

Dikey Süpürge 1.590 TL

Sinek Öldürücü 279 TL

Sinek Öldürücü Masaüstü 399 TL

Şarjlı Sinek Öldürücü Raket 249 TL

Kablosuz Kulaklık 499 TL

Aşure Tenceresi 829 TL

3'lü Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 109 TL

6'lı Cam Espresso Bardağı 79 TL

4 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ

Cam Kupa 149 TL

Krep Tava 299 TL

Stoneware Servis Tabağı 129 TL

Stoneware Kase 99 TL

Borcam Fırın Tepsisi 269 TL

2'li Breakfast Club Kavanoz 189 TL

Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL

Metal Tepsili Çerezlik Seti 349 TL

4 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ

Deniz Şortu 249 TL

Baskılı Deniz Şortu Erkek 299 TL

Plaj Hasırı 139 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 289 TL

Şort Takım Erkek 449 TL

Şort Takım Kadın 449 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Terlik Kadın 119 TL

Sandalet Erkek 119 TL

Dijital Baskılı Plaj Havlusu 269 TL

Jakarlı Peştamal 179 TL

Hasır Şapka Ve Çanta Set Çocuk 189 TL

Hasır Şapka Kadın 129 TL

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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