BİM 4 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU!
BİM marketler zinciri, 4 Temmuz Cuma günü için aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Bu haftanın kataloğunda yer alan ürünler merakla bekleniyor. BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ürünlerle müşterilerini bekliyor.
4 Temmuz Cuma günü Bim'e hangi ürünlerin geleceği merak ediliyor. Birçok kişi BİM Aktüel kataloğundaki ürünleri araştırıyor. Her hafta farklı ürünlerin yer aldığı Bim'de vatandaşlar, teknolojik ürünlerini, mutfak ürünlerini, ev tekstili ürünlerini ve daha fazlasını satın alabiliyor. BİM 4 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?
4 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ
Ekomis Otomatik Temizlik Seti 349 TL
Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL
3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL
Çikolata Desenli Saklama Kabı 3x~800 ml 69 TL
Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL
Ares Rattan Koltuk 799 TL
Lotus Koltuk 749 TL
Zeugma Rattan Masa 1.099 TL
Pipetli Termos 549 TL
4 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ
Siyah Ledli Dekoratif Büyük Ev179 TL
Işıklı Scooter 699 TL
Siyah Ledli Dekoratif Konik Ev 199 TL
Figürlü Mumluk 109 TL
Bulut Aydınlatma 99 TL
Figürlü Masa Lambası 329 TL
Salıncak 499 TL
Çek-Çek Vagon 389 TL
Neşeli Gemi 149 TL
Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım 249 TL
4 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ
Mozaik Sticker Kitabı 59 TL
Katlanır Plaj Oyun Seti 299 TL
Chelsea'nin Ayıcık Temalı Arabası 519 TL
Oyuncak Su Atıcısı 219 TL
Katlanır Sehpa 499 TL
Basamaklı Plastik Tabure 249 TL
Plastik Örgü Tabure 129 TL
Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL
Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL
Püsküllü Kırlent 169 TL
Klozet Üzeri Raf ve Organizer 799 TL
Çizgi Gravürlü Kase ~3 L 59 TL
Makyaj Organizeri 75 TL
Makyaj Organizeri 75 TL
Kapaklı Fırça Düzenleyici 99 TL
X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL
LG 55 İnç 4K Ultra HD TV 29.900 TL
4 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ
TCL 43 İnç Full HD Android Smart Led TV 11.750 TL
Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 8GB/128GB 15.990 TL
Arzum Choppy Doğrayıcı 1.250 TL
Onvo Çay Makinesi 1.490 TL
keysmart personal blender 1.490 TL
Dikey Süpürge 1.590 TL
Sinek Öldürücü 279 TL
Sinek Öldürücü Masaüstü 399 TL
Şarjlı Sinek Öldürücü Raket 249 TL
Kablosuz Kulaklık 499 TL
Aşure Tenceresi 829 TL
3'lü Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 109 TL
6'lı Cam Espresso Bardağı 79 TL
4 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ
Cam Kupa 149 TL
Krep Tava 299 TL
Stoneware Servis Tabağı 129 TL
Stoneware Kase 99 TL
Borcam Fırın Tepsisi 269 TL
2'li Breakfast Club Kavanoz 189 TL
Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL
Metal Tepsili Çerezlik Seti 349 TL
4 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ
Deniz Şortu 249 TL
Baskılı Deniz Şortu Erkek 299 TL
Plaj Hasırı 139 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 289 TL
Şort Takım Erkek 449 TL
Şort Takım Kadın 449 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Terlik Kadın 119 TL
Sandalet Erkek 119 TL
Dijital Baskılı Plaj Havlusu 269 TL
Jakarlı Peştamal 179 TL
Hasır Şapka Ve Çanta Set Çocuk 189 TL
Hasır Şapka Kadın 129 TL
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