Bim 2 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 2 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bim 2 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 2 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

02.10.2020 09:31 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:34
Bim 2 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 2 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

Bim fırsat köşesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. 02 Ekim aktüel ürünleri sizleri bekliyor. Herkesi memnun edecek ürünleri bünyesinde bulunduran Bim, uygun fırsat ve kaliteyi sizlere sunuyor. Bim 2 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 2 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

02 Ekim tarihinde satışa sunulacak Bim aktüel ürünleri arasında. Ev bütçesini düşünenleri yakından ilgilendiren bu haber, fırsatları ayağınıza getiriyor. Her evin ihtiyacı olan tencere, çatal ve bıçak seti, su bardağı, aspiratör gibi ürünleri en yakın Bim'de bulabilirsiniz. Bim aktüel ürünler neler? Bim fırsatları neler?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bim 2 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 2 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Hisar Optima

8 Parça Çelik Tencere Seti

• 304 kalite paslanmaz çelik

• Cam kapaklı

Bim 2 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 2 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

Hisar Optima

Çelik Çaydanlık

• Üst demlik 1 L

• Alt suluk 2 L

Glass in Love

Çelik Standlı Cam Sunum Tepsisi

• Yüksek kalite paslanmaz çelik kapak

• Krom kaplama paslanmaz çelik stant

Akel

Katmer ve Gözleme Sacı

• 1550 Watt güç

• 1. sınıf izolasyon

Tek Fiyat Fırça Çeşitleri

• Sert zemin fırçası, mikrofiber paspas, oto yıkama fırçası, yersil yumuşak yer silme fırçası

Naturalove

Tekli Ahşap Askı

3'lü Kutulu Nakışlı Peçete

• 45x70 cm

• %100 pamuk

Metal Dikiş Kutusu Seti

• Oval metal kutu 22,5x13,5x7cm

• 6 makara iplik

Bim 2 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 2 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

Bahar

Modern Avize Pera

• Metal gövde

• Elektrostatik toz boya

Polosmart

Taşınabilir Şarj Aleti 30.000 mAh

• Dual 2.1A Hızlı Şarj

• Akıllı Cihaz Tanıma

Jakarlı Kadife Kadın-Erkek Bornoz

• Kadın: S/M-L/XL

• Erkek: M/L-XL/XXL

Gelin Terliği

• Kadın

• 37-39 numara

Bim 2 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 2 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

İlgili Haberler

Bim'de bu hafta hangi ürünler var? 01 Ekim Bim kataloğu! Bim aktüel ürünler!
Bim'de bu hafta hangi ürünler var? 01 Ekim Bim kataloğu! Bim aktüel ürünler!
A101 1 Ekim aktüel ürünleri neler? A101'de bu hafta neler var? A 101 aktüel kataloğu, A101 aldın aldın!
A101 1 Ekim aktüel ürünleri neler? A101'de bu hafta neler var? A 101 aktüel kataloğu, A101 aldın aldın!
Watsons Ekim ayı kataloğu yayınlandı! Watsons Ekim ayı kataloğunda neler var? Watsons Ekim ayı kataloğunda neler var?
Watsons Ekim ayı kataloğu yayınlandı! Watsons Ekim ayı kataloğunda neler var? Watsons Ekim ayı kataloğunda neler var?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump İlham Aliyev Charles Michel Emmanuel Macron
Magazin Hazal Kaya Türkan Şoray Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Mbaye Diagne Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Avrupa Kocaeli Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bim 2 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 2 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 09:34:31. #1.15#
title