BİM, 18 Aralık 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!

BİM, 18 Aralık Cuma aktüel ürünler kataloğu ile karşınızda. Ev tekstil ürünlerinin ve küçük ev aletlerinin raflarda yer alacağı katalogda indirimler ve sürpriz fiyatlar tüketiciyi bekliyor. Sonbahara özel ürünlerle hayatınızı kolaylaştıracak ürünler de bulunuyor. Ayrıca spor yapmak isteyenler için çeşitli spor malzemeleri de mevcuttur.