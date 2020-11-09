BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!

BİM, 17 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu ile karşınızda. Ev tekstil ürünlerinin ve küçük ev aletlerinin raflarda yer alacağı katalogda indirimler ve sürpriz fiyatlar tüketiciyi bekliyor. Sonbahara özel ürünlerle dikkat çeken katalogda hayatınızı kolaylaştıracak ürünler de bulunuyor.