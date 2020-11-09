BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
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BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!

09.11.2020 13:36 | Son Güncelleme: 09.11.2020 13:40
BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!

BİM, 17 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu ile karşınızda. Ev tekstil ürünlerinin ve küçük ev aletlerinin raflarda yer alacağı katalogda indirimler ve sürpriz fiyatlar tüketiciyi bekliyor. Sonbahara özel ürünlerle dikkat çeken katalogda hayatınızı kolaylaştıracak ürünler de bulunuyor.

BİM, 17 Kasım 2020 Salı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalogda teknoloji ürünlerinden çocuk ürünlerine, dekorasyon malzemelerinden kişisel ürünlere kadar çok sayıda seçenek bulunuyor.

17 KASIM 2020 SALI BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
BİM, 17 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!

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