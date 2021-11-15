BİM 16 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu! Yeni BİM indirimli ürünler kataloğu! BİM yeni kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli neler var?

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yeni hafta yayınlandı. 16 Kasım 2021 Salı kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanırken pek çok alanda pek çok indirim olacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu. İşte detaylar haberimizde…

16 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

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