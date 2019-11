Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay: "Spordan kazandığımızı yine spora yatırıyoruz"

27.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:32

İlk ve öncü elektronik şans oyunları platformu Bilyoner'in yönetim kurulu başkanı Emin Hitay, Türk sporuna katkı yapmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Anadolu Efes Kulübü ile Bilyoner arasında Raffles Otel Zorlu Center'de gerçekleştirilen imza töreninin ardından AA muhabirine açıklama yapan Hitay, "Türk sporuna katkı yaptığımız için çok mutluyuz. Anadolu Efes gibi Türkiye basketbolunda ilklere imza atmış başarılı bir basketbol takımını desteklemekten de çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Spordan kazandığımızı yine spora yatırıyoruz. Şimdiye kadar futbol olsun, basketbol olsun kulüplerimize ve milli takımlarımıza desteğimiz oldu, bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.

Anadolu Efes'i "Türkiye'nin takımı" olarak nitelendiren Hitay, "Başka takımları tutan taraftarların da bir şekilde kalbinde Anadolu Efes'in yeri var. Dolayısıyla biz de Anadolu Efes'i gönlümüzde başka bir yere koyuyoruz. Onun için bir sıcaklık duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise önemli başarılar elde etmede sponsorların önemine değindi.

Bilyoner'in, kendilerine inanan sponsorların başında geldiğinin altını çizen Ataman, "Emin Beyleri ben maçlarda da görüyorum. Bizi destekliyorlar ve keyif alıyorlar. Türkiye'de ve Avrupa'da herkes Anadolu Efes'in oynadığı basketboldan keyif alıyor. Sadece sonuca yönelik değil keyif ve eğlence veren bir takım haline geldik. Onun için bu tarz bir sponsorluğun bize çok fazla faydası olacak." ifadelerini kullandı.

Sponsorlukların sadece A takım seviyesinde düşünülmemesi gerektiğini de vurgulayan Ataman, şöyle konuştu:

"Anadolu Efes Türkiye'de en çok basketbolcu yetiştiren kulüp. Türkiye'de bir ekol. Mirsadlardan başlayıp Hidayetlere, Mehmet Okurlar en son Cedi Osman. Bunlar hep Anadolu Efes'ten yetişip Türkiye'yi NBA'de temsil eden oyuncular. Milli takımların her kademesinde Anadolu Efes'in çok sayıda oyuncuları oldu ve hala var. Onun için bu sponsorluğun Anadolu Efes'e güç katacağını düşünüyoruz."

Bilyoner Genel Müdürü İlker Baydar da sponsorluk anlaşmasını Anadolu Efes ile yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Türk sporuna katkı yapmanın önemine de değinen Baydar, "Emin Bey'in de bahsettiği gibi bizim kurumsal bilincimiz gerçekten spordan aldığımız katma değeri spora geri verebilmek. Anadolu Efes birçok ilkin Türkiye'de lideri. Sporu, gençleri desteklediğimiz için, basketbolun gelişmesine katkıda bulunduğumuz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes Kulübü Asbaşkanı Ahmet Boyacıoğlu da şunları kaydetti:

"Spor, kurlardan dolayı her geçen gün pahalanıyor. Bir sürü yabancı oyuncu oynatıyoruz. Dolayısıyla bizim bu tür güçlü sponsorlara her zaman ihtiyacımız var. Onlar sayesinde biz daha iyi takımlar kurup, daha başarılı oyunlar oynayacağız. Her yönüyle taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız."

Kaynak: AA