Bilyoner'den "Türk kadınının spora bakış açısı" anketi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilyoner'den "Türk kadınının spora bakış açısı" anketi

AA - Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Bilyoner'den

Elektronik şans oyunları platformu Bilyoner, DORinsight araştırma şirketi aracılığıyla Türk kadının spora bakış açısına ilişkin bir anket düzenledi.

Elektronik şans oyunları platformu Bilyoner, DORinsight araştırma şirketi aracılığıyla Türk kadının spora bakış açısına ilişkin bir anket düzenledi.

Toplam 600 kişinin katılımıyla yürütülen araştırmaya göre, spor denilince kadınların aklına ilk gelen branş yüzde 60 ile voleybol oldu.

Akla gelen ilk spor kulübünde yüzde 33'le Fenerbahçe ön plana çıkarken, kadınların yüzde 51'inin destekledikleri takımın maçlarını dijital platformlar üzerinden takip ettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'yi yüzde 29'la Galatasaray, yüzde 20'yle Beşiktaş ve yüzde 3'le Trabzonspor takip etti.

Kadınların taraftarı olduğu takım dışında en çok sempati duydukları kulüp için ise yüzde 24'le Beşiktaş yanıtı verildi.

Ankete katılan kadınların yüzde 71'i hangi takımı tutacaklarına kişisel tercihleri doğrultusunda karar verdiklerini, yüzde 85'i doğdukları günden bu yana aynı takımı desteklediklerini ifade etti.

Kadınların spor dallarında taraftarlık oranlarında yüzde 79,7 ile futbol ön plana çıkarken, yüzde 76'sı hiçbir koşulda tuttukları takımı değiştirmeyeceğini aktardı.

Öte yandan, kadınların yüzde 63'ü taraftarlığı bir eğlence olarak gördüğünü belirtti.

AA / Süha Gür - Spor

DORinsight, Araştırma, Bilyoner, Türk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title