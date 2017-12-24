Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Turgut Işık, Ogün Cılız, İsmail BinbirFenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Powers 16, Ayşe Cora 4, Vaughn 4, Verameyenka 15, Pelin Derya Bilgiç 10, Tuğçe Canıtez 5, Tilbe Şenyürek 6, Dabovic 9, Esra Ural Topuz 2, Merve ArıAbdullah Gül Üniversitesi: Nilay...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Turgut Işık, Ogün Cılız, İsmail Binbir

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Powers 16, Ayşe Cora 4, Vaughn 4, Verameyenka 15, Pelin Derya Bilgiç 10, Tuğçe Canıtez 5, Tilbe Şenyürek 6, Dabovic 9, Esra Ural Topuz 2, Merve Arı

Abdullah Gül Üniversitesi: Nilay Kartaltepe 1, Melis Gülcan 18, Marginean 14, Page 6, Tolo 7, Dila Aşkın 4, Miljkovic 10, Gülşah Duman, Gizem Sezer

1. Periyot: 22-18

Devre: 41-30

3. Periyot: 60-44

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Abdullah Gül Üniversitesi'ni 78-60 yendi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.